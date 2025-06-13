Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Paul Pogba futbola geri döndü: İmza atmak için yola çıktı

Paul Pogba futbola geri döndü: İmza atmak için yola çıktı

21:1713/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fransa futbolunun son yıllarda çıkarttığı en büyük yıldızlardan biri olan Paul Pogba futbola geri dönüyor. Aldığı doping cezası sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan başarılı orta saha oyuncusunun anlaştığı takım ortaya çıktı.

Juventus forması altında doping testi pozitif çıkan Pogba, uzun süredir forma giyemiyordu. Aldığı ceza sonrasında futbola geri dönmeye hazırlanan yıldız ismin anlaşmaya vardığı kulübü duyurdular.

Fransız basını, Pogba'nın Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaşmaya vardığını belirtti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Monaco'nun geniş bir kadro oluşturmak adına Pogba'yı da listeye eklemek istediği aktarıldı.

Doping meselesi sebebiyle Juventus'taki süreci sona eren ve bonservisini eline alan oyuncunun yeniden başlangıç yapmak istediği ve bunu ülkesinde gerçekleştireceği ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcunun en büyük hayali ise yeniden Fransa Milli Takımı'nda forma giymek. 91 kez Fransa Milli Takımı için ter döken oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda zafere uzanan kadronun önemli isimlerden biriydi.

Paul Pogba'nın 2023-2024 İtalya Serie A’nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıkmıştı. 20 Ağustos'ta oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ancak süre bulamayan Pogba, karşılaşma sonrası İtalya Anti Doping Komitesi tarafından doping testine tabi tutuldu. Yapılan doping testinin ardından Pogba’nın testosteron seviyesinin normal aralığın üzerinde olduğu tespit edilmişti.

#Paul Pogba
#Monaco
#Ligue 1
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 LGS'ye kaç kişi girecek? Merkezi sınav LGS ne zaman? İşte sınav uygulama takvimi