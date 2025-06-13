Paul Pogba futbola geri döndü: İmza atmak için yola çıktı

Fransa futbolunun son yıllarda çıkarttığı en büyük yıldızlardan biri olan Paul Pogba futbola geri dönüyor. Aldığı doping cezası sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan başarılı orta saha oyuncusunun anlaştığı takım ortaya çıktı.
Juventus forması altında doping testi pozitif çıkan Pogba, uzun süredir forma giyemiyordu. Aldığı ceza sonrasında futbola geri dönmeye hazırlanan yıldız ismin anlaşmaya vardığı kulübü duyurdular.
Fransız basını, Pogba'nın Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaşmaya vardığını belirtti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Monaco'nun geniş bir kadro oluşturmak adına Pogba'yı da listeye eklemek istediği aktarıldı.
Doping meselesi sebebiyle Juventus'taki süreci sona eren ve bonservisini eline alan oyuncunun yeniden başlangıç yapmak istediği ve bunu ülkesinde gerçekleştireceği ifade edildi.
32 yaşındaki futbolcunun en büyük hayali ise yeniden Fransa Milli Takımı'nda forma giymek. 91 kez Fransa Milli Takımı için ter döken oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda zafere uzanan kadronun önemli isimlerden biriydi.
Paul Pogba'nın 2023-2024 İtalya Serie A’nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıkmıştı. 20 Ağustos'ta oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ancak süre bulamayan Pogba, karşılaşma sonrası İtalya Anti Doping Komitesi tarafından doping testine tabi tutuldu. Yapılan doping testinin ardından Pogba’nın testosteron seviyesinin normal aralığın üzerinde olduğu tespit edilmişti.