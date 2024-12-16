Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devine haber gönderdi! İdmanlara çıkmak istiyor

Süper Lig devine haber gönderdi! İdmanlara çıkmak istiyor

11:3716/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Doping nedeniyle aldığı men cezası 18 aya indirilen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, Süper Lig devine menajerler aracılığı ile haber yolladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların transfer operasyonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, Juventus ile sözleşmesini fesheden ve mart ayında cezası sona erecek olan Paul Pogba'nın Galatasaray ile idmanlara çıkmak için menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

Fransız orta saha oyuncusundan gelen bu talebe Galatasaray'ın, Okan Buruk'un kararına göre cevap vereceği de gelen haberler arasında.

Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan ancak cezası 18 aya indirilen 31 yaşındaki futbolcu son maçına 3 Eylül 2023'te Empoli karşısında çıkmıştı.

#Süper Lig
#Paul Pogba
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altın ne kadar 16 Aralık 2024?