Doping nedeniyle aldığı men cezası 18 aya indirilen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, Süper Lig devine menajerler aracılığı ile haber yolladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların transfer operasyonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre, Juventus ile sözleşmesini fesheden ve mart ayında cezası sona erecek olan Paul Pogba'nın Galatasaray ile idmanlara çıkmak için menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öne sürüldü.
Fransız orta saha oyuncusundan gelen bu talebe Galatasaray'ın, Okan Buruk'un kararına göre cevap vereceği de gelen haberler arasında.
Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan ancak cezası 18 aya indirilen 31 yaşındaki futbolcu son maçına 3 Eylül 2023'te Empoli karşısında çıkmıştı.