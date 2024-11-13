Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Paul Pogba'nın menajerinden olay hamle! Süper Lig devine önerdi

Paul Pogba'nın menajerinden olay hamle! Süper Lig devine önerdi

10:0013/11/2024, الأربعاء
G: 13/11/2024, الأربعاء
Diğer
Sonraki haber

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen ancak geçtiğimiz haftalarda cezası 1.5 yıla düşürülen Fransız yıldız Paul Pogba'nın menajerinden sürpriz bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

Paul Pogba'nın doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 4 yıllık sahalardan men cezası CAS kararıyla 18 aya düşürülmüştü.

10 Mart 2025'e kadar cezalı olan futbolcunun menajerleri, Pogba'ya yeni bir kulüp bulmak için arayışa girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, kariyerine Juventus'ta devam etmeyecek olan Pogba, Galatasaray'a önerildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmedi.

Pogba son olarak formasını giydiği Juventus'ta 2 farklı dönemde toplam 190 kez şans buldu.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 34 gol ve 41 asistlik skor katkısı verdi.

#Paul Pogba
#Juventus
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM sınav takvimini son dakika duyurdu: 2025 KPSS, YKS, ALES, YDS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?