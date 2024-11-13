Paul Pogba'nın menajerinden olay hamle! Süper Lig devine önerdi

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen ancak geçtiğimiz haftalarda cezası 1.5 yıla düşürülen Fransız yıldız Paul Pogba'nın menajerinden sürpriz bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
Paul Pogba'nın doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 4 yıllık sahalardan men cezası CAS kararıyla 18 aya düşürülmüştü.
10 Mart 2025'e kadar cezalı olan futbolcunun menajerleri, Pogba'ya yeni bir kulüp bulmak için arayışa girdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, kariyerine Juventus'ta devam etmeyecek olan Pogba, Galatasaray'a önerildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmedi.
Pogba son olarak formasını giydiği Juventus'ta 2 farklı dönemde toplam 190 kez şans buldu.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 34 gol ve 41 asistlik skor katkısı verdi.