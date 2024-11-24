Penaltı mı değil mi? Kayserispor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında beINSports'un Trio programında eski hakemler, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trio Yorum: "Bodrumspor’un penaltı beklediği pozisyonda, oyuncu teması hissesince kendini kolay bırakıyor, devam kararı doğru."
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip, 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı ve yoluna galibiyetle devam etti.
Mücadele sonrasında beINSports'un Trio programında eski hakemler, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
İşte o yorumlar:
Trio Yorum: "Burada 6 oyuncu birden hakeme itiraz ediyor, sarı kart çıkmalıydı."
Trio Yorum: "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda rakibin Kostic’e hiçbir teması yok, bu penaltı kararı yanlış. Oyuncunun bir kontağı olsa bile VAR giremez ancak o da olmadığı için VAR burada devreye girmeliydi."
Trio Yorum: "Djiku’nun gördüğü sarı kart net olarak yanlış, faul olduğu bile tartışılır."
Trio Yorum: "Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda top Kostic’in doğal konumda olan ve vücuduna olabildiğince yaklaştırarak kapattığı sağ koluna geliyor.
Böyle penaltı olmaz, devam kararı kesinlikle doğru."
Trio Yorum: "Fenerbahçe'nin 3’üncü golünde ofsayt söz konusu değil. Ofsayt pozisyonunda olmak bir ihlal değildir."
Trio Yorum: "Nesyri kaleye çok uzak, yakınında rakibi yok dolayısıyla rakibini etkilemiyor, bu gol temiz. VAR’ın hakemi çağırmasına da gerek yok."
Trio: "Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda top Kostic’in kafasından sekiyor, devam kararı doğru."