Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Penaltı mı değil mi? Kayserispor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi

Penaltı mı değil mi? Kayserispor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi

Haber Merkezi
10:0824/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında beINSports'un Trio programında eski hakemler, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Trio Yorum: "Bodrumspor’un penaltı beklediği pozisyonda, oyuncu teması hissesince kendini kolay bırakıyor, devam kararı doğru."

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip, 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı ve yoluna galibiyetle devam etti.

Mücadele sonrasında beINSports'un Trio programında eski hakemler, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte o yorumlar:

Trio Yorum: "Burada 6 oyuncu birden hakeme itiraz ediyor, sarı kart çıkmalıydı."

Trio Yorum: "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda rakibin Kostic’e hiçbir teması yok, bu penaltı kararı yanlış. Oyuncunun bir kontağı olsa bile VAR giremez ancak o da olmadığı için VAR burada devreye girmeliydi."

Trio Yorum: "Djiku’nun gördüğü sarı kart net olarak yanlış, faul olduğu bile tartışılır."

Trio Yorum: "Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda top Kostic’in doğal konumda olan ve vücuduna olabildiğince yaklaştırarak kapattığı sağ koluna geliyor.

Böyle penaltı olmaz, devam kararı kesinlikle doğru."

Trio Yorum: "Fenerbahçe'nin 3’üncü golünde ofsayt söz konusu değil. Ofsayt pozisyonunda olmak bir ihlal değildir."

Trio Yorum: "Nesyri kaleye çok uzak, yakınında rakibi yok dolayısıyla rakibini etkilemiyor, bu gol temiz. VAR’ın hakemi çağırmasına da gerek yok."

Trio: "Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda top Kostic’in kafasından sekiyor, devam kararı doğru."

#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu