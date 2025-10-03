PFDK kararını açıkladı! Sakaryaspor hükmen mağlup

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahada 7 yabancı futbolcuyla yer almasından dolayı PFDK’ya sevk edilmişti.