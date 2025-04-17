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PFDK’nın en çok ceza verdiği kulüp belli oldu: Bakın zirvede kim var!

PFDK’nın en çok ceza verdiği kulüp belli oldu: Bakın zirvede kim var!

17:2017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig kulüplerine toplamda milyonlarca lira ceza kesti. 18 kulübe toplamda 72 milyon TL para cezası verildi. Peki, Süper Lig’de en çok ceza hangi kulübe kesildi? İşte detaylar.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2024-2025 cezaları belli oldu. İşte kulüplerin aldığı para cezaları...



18- Başakşehir - 47.250 TL

17- Bodrum FK 130.000 TL


16- Alanyaspor - 390.000 TL


15- Samsunspor - 586.500 TL


14- Hatayspor - 612.000 TL


13- Sivasspor - 795.000 TL


12- Kasımpaşa - 975.000 TL

11 - Rizespor - 1.849.750 TL

10- Eyüpspor - 2.082.000 TL

9- Gaziantep FK - 2.454.750 TL

8- Göztepe - 2.784.000 TL

7- Konyaspor - 2.854.000 TL


6- Adana Demirspor - 4.125.000 TL


5- Kayserispor - 4.228.500 TL

4- Trabzonspor - 7.143.750 TL

3- Beşiktaş - 11.795.000 TL

2- Fenerbahçe - 14.742.250 TL

1- Galatasaray - 14.757.000 TL

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