PFDK’nın en çok ceza verdiği kulüp belli oldu: Bakın zirvede kim var!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig kulüplerine toplamda milyonlarca lira ceza kesti. 18 kulübe toplamda 72 milyon TL para cezası verildi. Peki, Süper Lig’de en çok ceza hangi kulübe kesildi? İşte detaylar.

1 /19 Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2024-2025 cezaları belli oldu. İşte kulüplerin aldığı para cezaları...





2 /19 18- Başakşehir - 47.250 TL

3 /19 17- Bodrum FK 130.000 TL



4 /19 16- Alanyaspor - 390.000 TL



5 /19 15- Samsunspor - 586.500 TL



6 /19 14- Hatayspor - 612.000 TL



7 /19 13- Sivasspor - 795.000 TL



8 /19 12- Kasımpaşa - 975.000 TL

9 /19 11 - Rizespor - 1.849.750 TL

10 /19 10- Eyüpspor - 2.082.000 TL

11 /19 9- Gaziantep FK - 2.454.750 TL

12 /19 8- Göztepe - 2.784.000 TL

13 /19 7- Konyaspor - 2.854.000 TL



14 /19 6- Adana Demirspor - 4.125.000 TL



15 /19 5- Kayserispor - 4.228.500 TL

16 /19 4- Trabzonspor - 7.143.750 TL

17 /19 3- Beşiktaş - 11.795.000 TL

18 /19 2- Fenerbahçe - 14.742.250 TL