2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlık kapsamında Milli takımın grubunda yer alan Portekiz, İrlanda karşı karşıya geldi. Maç Portekiz’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 2 gol atarak maça damga vurdu. Portekiz - İrlanda maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda rakibimiz olan Portekiz, hazırlık maçında İrlanda ile kozlarını paylaştı.
Portekiz maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
Cristiano Ronaldo 2 güzel gol atarak maça damga vurdu.
39 yaşındaki yıldızın 90 dakika boyunca hırsı ve gol isteği alkış topladı.
Goller dakika 18’ Joao Felix, 50’ ve 60’ Cristiano Ronaldo’dan (2) geldi.