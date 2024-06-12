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Spor

Ronaldo şov yaptı: Portekiz hazırlık maçında İrlanda'yı 3-0 mağlup etti

09:47 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:49 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlık kapsamında Milli takımın grubunda yer alan Portekiz, İrlanda karşı karşıya geldi. Maç Portekiz’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 2 gol atarak maça damga vurdu. Portekiz - İrlanda maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda rakibimiz olan Portekiz, hazırlık maçında İrlanda ile kozlarını paylaştı.

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Portekiz maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.


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Cristiano Ronaldo 2 güzel gol atarak maça damga vurdu. 

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39 yaşındaki yıldızın 90 dakika boyunca hırsı ve gol isteği alkış topladı. 

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Goller dakika 18’ Joao Felix, 50’ ve 60’ Cristiano Ronaldo’dan (2) geldi.


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PORTEKİZ - İRLANDA MAÇ ÖZETİ


Portekiz - İrlanda maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Portekiz
#İrlanda
#Avrupa Futbol Şampiyonası
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