EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşılaşacak. 11. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fransa’nın 6, Portekiz’in 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte EURO 2024 çeyrek final maç tarihleri…
EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşacak.
Volksparkstadion’da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Portekiz ile Fransa bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda dört kez karşılaştı. Bu rekabetteki ilk iki maçı Fransa kazanırken (1984; 3-2 & 2000; 2-1), Portekiz son iki karşılaşmada rakibine mağlup olmadı (2016; 1-0 & 2020; 2-2).
Portekiz ile oynadığı son 14 maçın sadece birini kaybeden Fransa (11G 2B), tek mağlubiyetini EURO 2016 finalinde 1-0'lık skorla aldı.
Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final turunun oynanmaya başladığı 1996'dan bu yana bu aşamaya en fazla yükselen ülke olan Portekiz (7); altı eşleşmenin dördünde adını yarı finale yazdırırken, 1996'da (Çekya) ve 2008'de (Almanya) turnuvaya veda etti.
Fransa son beş büyük turnuvada dördüncü kez yarı finale yükselmek istiyor (2018 ve 2022 Dünya Kupası & EURO 2016). Bugüne kadar Horozlar'ı çeyrek final aşamasında eleyen dört ülke de turnuva sonunda şampiyonluğa ulaştı (İtalya; 1938 Dünya Kupası, Yunanistan; EURO 2004, İspanya; EURO 2012 & Almanya; 2014 Dünya Kupası).
Fransız oyuncular son beş maçta akan oyundan gol bulamazken; EURO 2024'te attıkları üç golün ikisini rakip oyuncular kendi filelerine gönderdi, diğerini ise Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Horozlar, Mart-Eylül 2013 arasındaki beş maçlık süreçten bu yana oyuncularının akan oyunda gol atamadığı en uzun seriyi yaşıyor.
Grubunu lider bitirip çeyrek finale yükselen Portekiz, EURO 2024'te oynadığı son iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Portekiz'in bugüne kadar bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) üst üste üç karşılaşmayı boş geçtiği seri bulunmuyor.
EURO 2024'te çeyrek finale kalan ülkeler arasında rakiplerini en düşük gol beklentisinde tutan takım Fransa (2.63 xGA). Turnuva genelinde ise Horozlar'dan daha düşük değere sahip tek ülke, grubundan çıkmayı başaramayan Sırbistan (2.57 xGA).
2018-2022 arasında büyük turnuvalarda çıktığı dokuz maçta 10 gol atan Cristiano Ronaldo, üst üste sekiz karşılaşmadır rakip fileleri havalandıramıyor. Son 16 turunda oynanan Slovenya maçında kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki penaltı kaçıran ilk isim oldu (EURO 2016 vs Avusturya).
EURO 2024'te denediği pasların %96.6'sında isabet sağlayan William Saliba (256/265), Opta'nın büyük turnuva (Dünya Kupası; 1966 & Avrupa Şampiyonası; 1980'den bu yana) datasına sahip olduğu dönemde en yüksek yüzdeye ulaşan Fransız oyuncu konumunda (100+ pas).
Fransa forması giyen N'Golo Kante, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan Avrupalı oyuncu konumunda (13G 6B). Kante aynı zamanda EURO 2024'te hat kırarak en fazla şut pası veren Fransız oyuncu (3).
Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Portekiz - Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.