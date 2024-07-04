Portekiz ile Fransa bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda dört kez karşılaştı. Bu rekabetteki ilk iki maçı Fransa kazanırken (1984; 3-2 & 2000; 2-1), Portekiz son iki karşılaşmada rakibine mağlup olmadı (2016; 1-0 & 2020; 2-2).