Premier Lig’de şok ret! Gyökeres’in hayali Arsenal, Arsenal’in hayali Sesko!

Manchester United’ın forvet hattını güçlendirmek için öncelikli hedefi olan Viktor Gyökeres, Kırmızı Şeytanlar’a kapıyı kapattı. Sporting Lizbon’un 27 yaşındaki İsveçli santrforu, ‘rüya’ takımı olarak gördüğü Arsenal’e transfer olmayı tercih ettiğini bildirdi. Arsenal’in ise hedefinde Sesko var.

1 /10 Sporting'den bu yaz ayrılmak isteyen Viktor Gyökeres'i Manchester United, 1 numaralı transfer hedefi olarak belirledi.



2 /10 Ancak İsveçli golcü, Kırmızı Şeytanlar'ın isteğine aynı şekilde yaklaşmıyor.



3 /10 Guardian'ın haberine göre Viktor Gyökeres, ‘rüya’ takım olarak gördüğü Arsenal için Manhcester United'a gitmeyi reddetti.



4 /10 Manchester United'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmemesi, Gyökeres'in tercihinde etkili olduğu belirtildi.



5 /10 Ayrıca habere göre Arsenal'ın önceliği Gyökeres değil RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko.



6 /10 Gyökeres, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması ve Mikel Arteta’nın projesini cazip bulması nedeniyle kuzey Londra ekibini öncelikli hedef yaptı.

7 /10 Manchester United’ın 2024-25 sezonunda Premier Lig’de 15. sırayı alması ve Avrupa kupalarına katılamayacak olması, oyuncunun kararında etkili oldu.

8 /10 Gyökeres, 2023 yazında Coventry’den Sporting’e 20 milyon euro’ya transfer olmuştu.

9 /10 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 52 maçta 54 gol ve 13 asistlik muhteşem bir performans sergileyen İsveçli yıldız, Avrupa’nın en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.