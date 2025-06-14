Premier Lig’den Fred için geliyorlar: Tam 18 milyon euro!

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde orta sahanın kilit ismi Fred için flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred için 18 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Fred'e Premier Lig ekibi Everton'ın ilgisi var.
Fanatik'te yer alan habere göre, Everton, Fred için 18 milyon euroyu gözden çıkardı.
Sarı-lacivertli yönetim ise takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Fred'i satmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe’nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Fred ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 45 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda Fred, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.