Premier Lig’den Fred için geliyorlar: Tam 18 milyon euro!

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde orta sahanın kilit ismi Fred için flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred için 18 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

1 /6 Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Fred'e Premier Lig ekibi Everton'ın ilgisi var.



2 /6 Fanatik'te yer alan habere göre, Everton, Fred için 18 milyon euroyu gözden çıkardı.



3 /6 Sarı-lacivertli yönetim ise takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Fred'i satmayı düşünmüyor.



4 /6 Fenerbahçe’nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Fred ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 /6 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 45 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda Fred, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı.