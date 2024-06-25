Beşiktaş, Portekiz ekiplerinden Benfica'dan ayrılan yıldız orta saha oyuncusu Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Rafa'nın siyah-beyazlılardan kazanacağı ücret belli oldu. İşte sözleşme detayları...
Siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Portekizli orta saha Rafa Silva ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
31 yaşındaki başarılı oyuncu saat 20.30'da İstanbul'a gelecek. Rafa, uçakta kartal pozunu verdi.
Yıldız ismin Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu.
RAFA SİLVA YILLIK NE KADAR KAZANACAK?
Portekiz basını O Jogo'nun haberine göre; Rafa yıllık 6 milyon euro kazanacak.
Serbest statüde yer alan Rafa Silva'ya 10 milyon euro imza parası verilecek.
Rafa, kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak üç yıllık sözleşmeye imza atacak.
Yıldız isim, Benfica formasıyla bu sezon toplamda 52 maça çıkarken 22 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.