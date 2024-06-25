|
Spor

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret dudak uçuklattı

17:38 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 18:09 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Beşiktaş, Portekiz ekiplerinden Benfica'dan ayrılan yıldız orta saha oyuncusu Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Rafa'nın siyah-beyazlılardan kazanacağı ücret belli oldu. İşte sözleşme detayları...

1/ 9

Siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

2/ 9

Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Portekizli orta saha Rafa Silva ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

3/ 9

31 yaşındaki başarılı oyuncu saat 20.30'da İstanbul'a gelecek. Rafa, uçakta kartal pozunu verdi.

4/ 9

Yıldız ismin Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu.

5/ 9

RAFA SİLVA YILLIK NE KADAR KAZANACAK?


Portekiz basını O Jogo'nun haberine göre; Rafa yıllık 6 milyon euro kazanacak.

6/ 9

Serbest statüde yer alan Rafa Silva'ya 10 milyon euro imza parası verilecek.


7/ 9

Rafa, kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak üç yıllık sözleşmeye imza atacak.

8/ 9

Yıldız isim, Benfica formasıyla bu sezon toplamda 52 maça çıkarken 22 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.

9/ 9

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Transfer
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı: İşte listedeki ilk 10 kuruluş