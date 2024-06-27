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Spor

Rafa Silva'nın sözleşme detayları belli oldu: Maaşı dudak uçuklattı

09:37 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:56 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Beşiktaş Kulübü, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Rafa Silva'nın maliyetini duyurdu.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Portekizli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcuya her sezon için 6 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

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Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

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Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Benfica
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