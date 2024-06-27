Rafa Silva'nın sözleşme detayları belli oldu: Maaşı dudak uçuklattı

Beşiktaş Kulübü, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Rafa Silva'nın maliyetini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Portekizli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcuya her sezon için 6 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.
Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.