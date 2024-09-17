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Spor

Rams Park'ta Galatasaraylıları sevindiren isim: Tribünler onu alkışladı

21:26 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 21:34 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta tribünlerde yerini alan bir isim taraftarları coşturdu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerdeki ismin kim olduğunu öğrendikten sonra destek sloganları attı.

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Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta tribünlerde yerini alan bir isim taraftarları coşturdu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerdeki ismin kim olduğunu öğrendikten sonra destek sloganları attı.

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Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep maçının başlangıç bölümünde tribünlerdeki ziyaretçiyi öğrendikten sonra hareketlendi. Bu hareketliliğinin sebebi çok geçmeden anlaşıldı.

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Galatasaray'da geçtiğimiz iki sezon boyunca Futbol Takımı'nın yöneticiliğini yapan Erden Timur, Gaziantep maçını tribünden takip etti. Timur'un stadyuma gelmesi Galatasaraylıları mutlu etti.

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Erden Timur lehine sloganlar atan Galatasaraylılar tecrübeli yöneticinin sarı kırmızılılara geri dönmesi yönünde mesajlar paylaştı.

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Erden Timur, Galatasaray'ın maçta attığı gollere de bir taraftar gibi reaksiyon verdi.

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Galatasaray'da son iki sezondaki başarıda önemli bir katkısı bulunan Erden Timur'un yeniden sarı kırmızılılara dönebileceği iddia ediliyor. Bu ziyaretin bu amaçla yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Erden Timur, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile müthiş bir uyum yakalamıştı ve ligde üst üste ikinci kez şampiyonluk başarısı göstermişti.

#Galatasaray
#Erden Timur
#Süper Lig
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