Rams Park'ta Galatasaraylıları sevindiren isim: Tribünler onu alkışladı

Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta tribünlerde yerini alan bir isim taraftarları coşturdu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerdeki ismin kim olduğunu öğrendikten sonra destek sloganları attı.
Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta tribünlerde yerini alan bir isim taraftarları coşturdu. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerdeki ismin kim olduğunu öğrendikten sonra destek sloganları attı.
Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep maçının başlangıç bölümünde tribünlerdeki ziyaretçiyi öğrendikten sonra hareketlendi. Bu hareketliliğinin sebebi çok geçmeden anlaşıldı.
Galatasaray'da geçtiğimiz iki sezon boyunca Futbol Takımı'nın yöneticiliğini yapan Erden Timur, Gaziantep maçını tribünden takip etti. Timur'un stadyuma gelmesi Galatasaraylıları mutlu etti.
Erden Timur lehine sloganlar atan Galatasaraylılar tecrübeli yöneticinin sarı kırmızılılara geri dönmesi yönünde mesajlar paylaştı.
Erden Timur, Galatasaray'ın maçta attığı gollere de bir taraftar gibi reaksiyon verdi.
Galatasaray'da son iki sezondaki başarıda önemli bir katkısı bulunan Erden Timur'un yeniden sarı kırmızılılara dönebileceği iddia ediliyor. Bu ziyaretin bu amaçla yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.
Erden Timur, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile müthiş bir uyum yakalamıştı ve ligde üst üste ikinci kez şampiyonluk başarısı göstermişti.