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Rangers - Celtic maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İskoçya Premier Lig

Rangers - Celtic maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İskoçya Premier Lig

12:591/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İskoçya Premier Lig 20. haftasında Rangers evinde Celtic’i konuk edecek. Karşılaşma 2 Ocak Perşembe saat 18.00’de başlayacak. Ligde 50 puanla lider konumda bulunan Celtic rakibiyle oynadığı son 7 maçta yenilgi almadı. Ligde 36 puanla 2. sırada yer alan Rangers ise evinde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Peki, Rangers - Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Rangers - Celtic canlı izleme linki.

İskoçya Premiership 20. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.


Yarın saat 18.00’de Rangers evinde Celtic’i konuk edecek.


Ligde oynadığı 18 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik alan Celtic yoluna namağlup devam ediyor.


Ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Rangers ise 36 puanla 2. sırada yer alıyor.


Ev sahibi Rangers sahasında oynadığı son 9 maçta yenilgi almadı.


Celtic ise deplasmanda oynadığı son 9 maçı kaybetmedi.


RANGERS - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?


Rangers - Celtic maçı 2 Ocak Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


RANGERS - CELTİC CANLI İZLE


Rangers - Celtic maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Rangers
#Celtic
#İskoçya Premier Lig

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