İskoçya Premier Lig 20. haftasında Rangers evinde Celtic’i konuk edecek. Karşılaşma 2 Ocak Perşembe saat 18.00’de başlayacak. Ligde 50 puanla lider konumda bulunan Celtic rakibiyle oynadığı son 7 maçta yenilgi almadı. Ligde 36 puanla 2. sırada yer alan Rangers ise evinde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Peki, Rangers - Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Rangers - Celtic canlı izleme linki.
İskoçya Premiership 20. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.
Yarın saat 18.00’de Rangers evinde Celtic’i konuk edecek.
Ligde oynadığı 18 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik alan Celtic yoluna namağlup devam ediyor.
Ligde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Rangers ise 36 puanla 2. sırada yer alıyor.
Ev sahibi Rangers sahasında oynadığı son 9 maçta yenilgi almadı.
Celtic ise deplasmanda oynadığı son 9 maçı kaybetmedi.
RANGERS - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Rangers - Celtic maçı 2 Ocak Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
RANGERS - CELTİC CANLI İZLE
Rangers - Celtic maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.