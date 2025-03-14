Rangers-Fenerbahçe maçından sonra Espen Eskas'a sert sözler: 'Rezil bir hakem'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrasında maçın hakemi Espen Eskas'a sert tepkiler oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers’a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Maçın hakemi Espen Eskas, temsilcimize yönelik vermediği penaltılarla maçın önüne geçti.
TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, Espen Eskas'a sert sözlerle yüklendi. Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Rezil bir hakem vardı. Ivan Bebek'ten sonra bu Norveçli'yi unutmayacağız. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. Hakikaten yazık oldu."