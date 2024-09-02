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Spor

Mbappe siftah yaptı: Real Madrid sahasında Betis'i mağlup etti |ÖZET

00:26 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:27 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Real Madrid, İspanya LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 67 ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Fransız yıldız Madrid kariyerindeki ilk gollerini attı. Milli oyuncumuz Arda Güler süre almadı. Real Madrid - Real Betis maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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İspanya LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.

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Madrid sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

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Galibiyeti getiren golleri 67 ve 75. dakikada Kylian Mbappe (2) attı.

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Fransız yıldız Mbappe, Real Madrid kariyerindeki ilk gollerini kaydetti.

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Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇ ÖZETİ


Real Madrid - Real Betis maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Real Madrid
#Real Betis
#LaLiga
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