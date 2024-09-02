Real Madrid, İspanya LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 67 ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Fransız yıldız Madrid kariyerindeki ilk gollerini attı. Milli oyuncumuz Arda Güler süre almadı. Real Madrid - Real Betis maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.
Madrid sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 67 ve 75. dakikada Kylian Mbappe (2) attı.
Fransız yıldız Mbappe, Real Madrid kariyerindeki ilk gollerini kaydetti.
Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.