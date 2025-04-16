UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid evinde Arsenal’i konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İlk maçı 3-0 kaybeden Real Madrid rakibine karşı 4 farklı skorla galip gelmeye çalışacak. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz yayın var mı? İşte Real Madrid - Arsenal canlı izleme ekranı.
Real Madrid ve Arsenal Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşı karşıya geliyor. Dev maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak.
Real Madrid ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen (2G 1B) ve kalesinde gol görmeyen Arsenal, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol devine karşı üst üste dört gole kapama yapan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk ayağını 3+ farkla kaybettiği dört eşleşmenin üçünde tura veda eden Real Madrid, sadece 1975/76 son 16 turunda Derby County'yi eledi (1-4 & 5-1).
Real Madrid bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı 53 maçın sadece ikisini 4+ farkla kazandı: 5-1 vs Derby County (1975/76) & 4-0 vs Tottenham (2010/11).
Real Madrid, 2015/16 sezonundan bu yana ikinci ayağını evinde oynadığı 15 Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin sadece birinde tura veda etti (2018/19 vs Ajax).
Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç deplasman ziyaretinden galibiyetle dönen Arsenal, turnuvadaki en uzun serisini yakaladığı dört maçlık sürecin son ayağında Real Madrid'i mağlup etmişti (Şubat 2006; 1-0).
Arsenal, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 2005/06'nın (2.63 & 0.31) ardından maç başına en fazla gol attığı (2.55) ve en az gol yediği (0.55) sezonu yaşıyor.
Arsenal bu eşleşmenin ilk ayağında topa Real Madrid'den daha fazla sahip olmasına rağmen (%53.4) üçüncü bölgede uygulanan şiddetli pres sayılarında rakibine fark attı (115-36).
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı sahaya çıktığı son sekiz eleme turu maçında sekiz gole katkı sağladı (7 gol & 1 asist).
Vinicius Junior (28 gol & 21 asist), Şampiyonlar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Raul'ün ardından 50 gol katkısına ulaşan dördüncü Real Madrid oyuncusu olmak istiyor.
Myles Lewis-Skelly, Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşına girmeden çıktığı bir eleme turu maçında asist yapan üçüncü İngiliz oldu (Theo Walcott & Alex Oxlade-Chamberlain).
ARDA GÜLER ARSENAL'E KARŞI OYNAYACAK MI?
Milli yıldız Arda Güler'in bu maçta yedeklerde yer alması bekleniyor. Carlo Ancelotti'nin son dakikalarda genç yıldız şans vermesi ihtimaller arasında.
REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Madrid - Arsenal maçı tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
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