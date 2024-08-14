Real Madrid - Atalanta Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Carlo Ancelotti’nin dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe’yi ilk 11’de çıkarması bekleniyor. Milli yıldız Arda Güler ise ilerleyen dakikalarda oyunda olması bekleniyor. İşte Real Madrid - Atalanta maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 10 UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Atalanta karşılaşacak.



2 / 10 Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 / 10 Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup eden Real Madrid 15. kupanın sahibi olmuştu.



4 / 10 Atalanta ise UEFA Avrupa Lig’inde Bayer Leverkusen’i 3-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

5 / 10 İki takım daha önce Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez karşı karşıya geldi.



6 / 10 Bu maçlarda Real Madrid 1-0 ve 3-1’lik skorlarla galip ayrıldı.



7 / 10 Real Madrid bu akşam yeni transfer Kylian Mbappe ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak.



8 / 10 Milli yıldız Arda Güler’in ise ilerleyen dakikalarda forma şansı bulması bekleniyor.



9 / 10 Real Madrid - Atalanta Maç Kadrosu Muhtemel 11’ler Real Madrid 1 Thibaut Courtois 3 Eder Militao 22 Antonio Rüdiger 10 Luka Modric 17 Lucas Vazquez 19 Dani Ceballos 20 Francisco Garcia 9 Kylian Mpbappe 7 Junior Vinicius 10 Jude Bellingham 28 Mario Martín







