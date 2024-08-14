Spor

Real Madrid - Atalanta Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:25 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:27 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Carlo Ancelotti’nin dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe’yi ilk 11’de çıkarması bekleniyor. Milli yıldız Arda Güler ise ilerleyen dakikalarda oyunda olması bekleniyor. İşte Real Madrid - Atalanta maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

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UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Atalanta karşılaşacak.


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Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup eden Real Madrid 15. kupanın sahibi olmuştu.


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Atalanta ise UEFA Avrupa Lig’inde Bayer Leverkusen’i 3-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu. 

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İki takım daha önce Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez karşı karşıya geldi.


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Bu maçlarda Real Madrid 1-0 ve 3-1’lik skorlarla galip ayrıldı.


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Real Madrid bu akşam yeni transfer Kylian Mbappe ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak.


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Milli yıldız Arda Güler’in ise ilerleyen dakikalarda forma şansı bulması bekleniyor.


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Real Madrid - Atalanta Maç Kadrosu

Muhtemel 11’ler

Real Madrid

1 Thibaut Courtois

3 Eder Militao

22 Antonio Rüdiger

10 Luka Modric

17 Lucas Vazquez

19 Dani Ceballos

20 Francisco Garcia

9 Kylian Mpbappe

7 Junior Vinicius

10 Jude Bellingham

28 Mario Martín





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Atalanta

29 Marco Carnesecchi

2 Rafael Toloi

3 Emil Holm

4 Isak Hien

22 Matteo Ruggeri

42 Giorgio Scalvini

7 Teun Koopmeiners

8 Mario Pasalic

13 Ederson

17 Charles De Ketelaere

11 Ademola Lookman 

#UEFA Süper Kupa
#Real Madrid
#Atalanta
#Arda Güler
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