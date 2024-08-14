UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid, UEFA AVrupa Ligi’ni kazanan Atalanta ile karşılaşacak. Nefes kesecek maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Carlo Ancelotti’nin EURO 2024’te başarılı bir performans gösteren milli yıldız Arda Güler’e kritik maçta görev vermesi bekleniyor. Rekor bedelle PSG'den transfer edilen Kylian Mbappe ise sahnede olacak. Peki, Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kylian Mbappe oynayacak mı, ilk 11’de kimler var? İşte UEFA Süper Kupa finali hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları.

1 / 10 UEFA Süper Kupa finali için nefesler tutuldu.

2 / 10 UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid, Avrupa Ligi’ni kazanan Atalanta ile karşılaşacak.



3 / 10 İki takım daha önce Şampiyonlar Ligi’nde iki kez karşı karşıya geldi.



4 / 10 Bu maçlardan Real Madrid deplasmanda 1-0 ve evinde 3-1’lik skorlarla galip ayrıldı.



5 / 10 Yeni sezona hazırlık kapsamında 3 maça çıkan Atalanta 3 maçta da galibiyet alamadı.





6 / 10 Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa finali 14 Ağustos Çarşamba saat 22.00’de başlayacak.



7 / 10 Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.



8 / 10 Arda Güler ve Kylian Mbappe Atalanta maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?



Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e bu maçta şans vermesi bekleniyor.



9 / 10 İdmanlarda ve EURO 2024’te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Ancelotti’nin gözüne girmeyi başardı.