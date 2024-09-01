Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Real Betis maçında oynayacak mı, ilk 11’ mi?

Real Madrid, LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Real Betis'i konuk edecek. Madrid ekibi son oynadığı maçta Las Palmas ile 1-1 berabere kalmıştı. Ancelotti'nin öğrencileri bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki Arda Güler, Real Betis maçına ilk 11'de başlayacak mı, Real Madrid-Real Betis maçının ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...
İspanya La Liga 4. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i konuk ediyor.
Madrid geride bıraktığımız üç haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lige iyi başlangıç yapamadı.
Ancelotti'nin öğrencileri kötü başlangıca son vermek ve milli ara öncesi bulmak için Real Betis karşısında mutlak galibiyet istiyor.
REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Real Betis maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER REAL BETİS MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11’ Mİ?
Milli yıldız Arda Güler’in bu maça yedek kulübesinde başlayacak. Carlo Ancelotti, ilerleyen dakikalarda genç yıldıza şans verecek.