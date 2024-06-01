Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandı: Arda Güler tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid zafere uzanan takım oldu. Ayrıca Arda Güler maçın sonu itibarıyla tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Salih Özcan'lı Borussia Dortmund ile Arda Güler'li Real Madrid karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Real Madrid 74. dakikada Carvajal ve 83. dakikada Vinicius'un attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid oldu.
Şampiyonun belli olmasıyla birlikte milli oyuncumuz Arda Güler de tarihe geçti.
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk oyuncu oldu.
Mücadelede Salih Özcan ve Arda Güler forma şansı bulamadı.