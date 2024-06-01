Spor

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandı: Arda Güler tarihe geçti

Haber Merkezi
23:57 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:07 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid zafere uzanan takım oldu. Ayrıca Arda Güler maçın sonu itibarıyla tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Salih Özcan'lı Borussia Dortmund ile Arda Güler'li Real Madrid karşı karşıya geldi.

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Mücadeleyi Real Madrid 74. dakikada Carvajal ve 83. dakikada Vinicius'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

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Bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid oldu.

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Şampiyonun belli olmasıyla birlikte milli oyuncumuz Arda Güler de tarihe geçti.

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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

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Mücadelede Salih Özcan ve Arda Güler forma şansı bulamadı.

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#Real Madrid
#Arda Güler
#Salih Özcan
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