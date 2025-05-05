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Real Madrid soyunma odasında olay itiraf: Kulağına fısıldadı

Real Madrid soyunma odasında olay itiraf: Kulağına fısıldadı

Haber Merkezi
13:285/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid, La Liga’nın 34. haftasında evinde oynadığı Celta Vigo’yu 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında İspanyol basınında oldukça önemli bir iddia yer aldı.

La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Madrid, 33. dakikada milli futbolcu Arda Güler’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Kylian Mbappe’nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Real Madrid, ikinci yarının 48. dakikasında Arda’nın asistinde Mbappe farkı 3’e çıkardı. Konuk takım daha sonra 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada da Williot Swedberg’in attığı gollerle skoru 3-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Carlo Ancelotti’nin öğrencileri sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

Milli futbolcu Arda Güler 11’de başladığı karşılaşmada 83. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı. Arda, bu maçla birlikte ligde üst üste 2, toplamda 3. golünü kaydetti. İspanya Kral Kupası’nda da 2 golü bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı.

Öte yandan İspanyol basınında sürpriz bir haber yer aldı.

Mücadelenin ardından tüm takım soyunma odasındayken Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve yardımcısı Davide Ancelotti arasında bir diyalog yaşandı.

Davide babasına Arda Güler'i göstererek kulağına, "Belki de bu yıl onunla ilgili hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

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