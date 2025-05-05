Real Madrid soyunma odasında olay itiraf: Kulağına fısıldadı

Milli futbolcu Arda Güler 11’de başladığı karşılaşmada 83. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı. Arda, bu maçla birlikte ligde üst üste 2, toplamda 3. golünü kaydetti. İspanya Kral Kupası’nda da 2 golü bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı.