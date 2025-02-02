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Real Madrid'de Arda Güler depremi: İspanya milli yıldız için bir araya geldi

Real Madrid'de Arda Güler depremi: İspanya milli yıldız için bir araya geldi

Haber Merkezi
11:072/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol'a 1-0 kaybetti. Mücadele sonrasında Real Madridli taraftarlar, Arda Güler'in süre almaması nedeniyle Carlo Ancelotti'ye adeta savaş açtı.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Espanyol 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki puan farkı 1'e düştü.

Karşılaşmada Arda Güler'in süre almaması, Real Madridli taraftarları çılgına çevirdi.

Hem taraftar grupları hem de Madrid'in önde gelen isimleri sosyal medya üzerinden, teknik direktör Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü.

Arda Güler bu sezon toplamda 26 maçta 891 dakika süre aldı.

Milli oyuncu 3 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı.

İspanya'da Ancelotti için yapılan yorumlar şu şekilde:

"Arda Güler ve Endrick'in yetenekleri heba ediliyor, yazık. Bugün biraz maç süresi alsalardı etki yapacaklarını garanti ederim."

"Arda Güler bu gece de sıfır dakika aldı, yazın gitmesi lazım. Yeteneğini büyük ölçüde heba eden oyuncunun, haftada 90 dakika sahada kalıp takımının yıldızı olması bekleniyor."

"Ancelotti artık yaşlandı, bir an önce kovulmalı"

"Arda Güler 0 dakika süre aldı, Ancelotti'yi anlamak mümkün değil"

"Ancelotti, bu takımı daha fazla utandırma ve Arda'yı oynat"

"Ancelotti bize bir iyilik yap ve Arda Güler'i oynat"

"Senin derdin ne? Arda Güler'in oynamamasının bir açıklaması yok"

"Hiçbir zaman senden nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmedim. Arda Güler neden yok"

"Ancelotti, Arda Güler'e haksızlık yapıyor. Oyuna almaması kendi egosundan başka bir şey değil."

#Real Madrid
#Arda Güler
#Carlo Ancelotti

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