Real Madrid'de kriz! Soyunma odasında Xabi Alonso'ya şikayet ettiler

12:4027/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Takımda performansından memnun olunmayan yıldız ismin Xabi Alonso'ya şikayet edildiği belirtilirken Arda Güler'le ilgili o detay da hayli dikkat çekti.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, son maçta Levante'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti. Los Blancos böylece ligde çıktığı ilk altı maçını da kazandı.

Real Madrid bu akşam ise LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gözler, maça ilk 11'de başlayacak olan Arda Güler'de olacak.

Öte yandan Real Madrid'in soyunma odasında bazı problemler olduğu bildirildi.

Fanatik'in El Nacional'den aktardığı habere göre futbolcuların çoğu, sakatlıktan dönen Alaba'nın performansının yeterli olmadığını belirterek yıldız futbolcuyu Xabi Alonso'ya şikayet etti.

Haberin devamında ise Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun bu isyana katılmadığı bildirildi.

İkilinin, henüz Real Madrid hiyerarşisinde yeteri kadar güçlü olmadığı için bu konuya girmedikleri belirtildi.

Ancak diğer futbolcuların, Alaba'nın daha az süre olmasını istediği gelen bilgiler arasında.


100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...