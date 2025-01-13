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Real Madrid’den flaş Ancelotti kararı: Barcelona hezimeti sonrası acil toplandılar

Real Madrid’den flaş Ancelotti kararı: Barcelona hezimeti sonrası acil toplandılar

16:4713/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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La Liga devi Real Madrid Süper Kupa finalinde dün akşam Barcelona’ya 5-2 mağlup oldu. Tarihi fark sonrası Real Madrid yönetimi Carlo Ancelotti ile toplantı düzenledi. Detaylar haberimizde.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, İspanya Süper Kupası final maçında Barcelona'ya 5-2 mağlup olarak ezeli rakibine kupayı kaptırdı.

Dev maçta Mbappe'nin henüz ilk dakikalardaki golüyle öne geçmesine rağmen sonunu getiremeyen eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanya'da kulübe yakın birçok kaynak Real Madrid yönetiminin Carlo Ancelotti ile yola devam etmeyi düşündüğünü belirtirken transfer çalışmalarıyla ilgili birçok toplantı yaptığını dile getirdi.

Bu sezon Barcelona'ya karşı alınan ikinci ağır yenilgiden sonra deneyimli çalıştırıcıya taraftarlardan yoğun bir tepki gelmişti. 

Ancak Florentino Perez ve yönetim kurulu, Ancelotti ile sezonu tamamlamayı düşünüyor.


Öte yandan Relevo'da yer alan habere göre; devre arası transfer döneminde ise takımı güçlendirecek hamleler yapacağı konuşulan Real Madrid'in stoper transferi yapmamaya karar verdiği belirtildi.


#Real Madrid
#Barcelona
#La Liga

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