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Real Madrid'e rekor gelir! Kasasına koyduğu para dudak uçuklattı

Real Madrid'e rekor gelir! Kasasına koyduğu para dudak uçuklattı

12:0523/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlıların kasasına koyduğu rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar Euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu. Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar Euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı. 

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon Euro'ya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon Euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon Euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon Euro'yla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar Euro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon Euro'yla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon Euro'yla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle (Euro):

1) Real Madrid - 1,05 milyar

2) Manchester City - 838 milyon

3) Paris Saint-Germain - 806 milyon

4) Manchester United - 771 milyon

5) Bayern Münih - 765 milyon

6) Barcelona - 760 milyon

7) Arsenal - 717 milyon

8) Liverpool - 715 milyon

9) Tottenham - 615 milyon

10) Chelsea - 546 milyon

11) Borussia Dortmund - 514 milyon

12) Atletico Madrid - 410 milyon

13) Milan - 398 milyon

14) Inter - 391 milyon

15) Newcastle United - 372 milyon

16) Juventus - 356 milyon

17) West Ham United - 322 milyon

18) Aston Villa - 310 milyon

19) Olimpik Marsilya - 287 milyon

20) Olimpik Lyon - 264 milyon

#Real Madrid
#Manchester United
#Barcelona
#Inter
#Bayern Münih

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