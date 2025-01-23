Real Madrid'e rekor gelir! Kasasına koyduğu para dudak uçuklattı

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar Euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu. Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar Euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.