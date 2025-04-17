Sport'un haberine göre Jürgen Klopp, Real Madrid ile görüşmeyi kabul etti. Kulüp yönetimi, Klopp'un takım disiplini, karakter ve taktik fikirler açısından en doğru tercih olduğunu düşünüyor. Yönetim, Alman teknik adamın Flick'in Barcelona'sına cevap verebilecek en önemli isim olduğu kanısına vardı.