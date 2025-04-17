Real Madrid'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Carlo Ancelotti dönemi sona eriyor. Başkan Florentino Perez ve ekibi, Arsenal maçı sonrası İtalyan çalıştırıcıyla yeni sezonda devam etmeme kararı aldı. Carlo Ancelotti sonrası Real Madrid'in yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
3-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Real Madrid sahasında Arsenal'e 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri okları teknik direktör Carlo Ancelotti'ye döndü.
LaLiga'da 7 puan fark öndeyken liderliğe Barcelona'ya kaptıran Ancelotti'nin öğrencileri, İspanya Süper Kupa'nın ardından Şampiyonlar Ligi'ne de veda etti.
Ortaya çıkan başarısız tablo sonucunda eleştiri okları teknik direktör Carlo Ancelotti'ye çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, dün oynanan Arsenal maçı İtalyan çalıştırıcının sonu oldu.
Basın toplantısında istifa sorularına cevap veren Ancelotti, "Buradaki geleceğimi bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum." dedi. 65 yaşındaki durumu böyle ifade etse de başkan Florentino Perez kararını verdi.
Gazeteci Eduardo Burgos'un aktardığı bilgiye göre, Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi bitti. Deneyimli isimle sezon sonu yollar ayrılacak. Karar alındı ve yeni hocayla görüşmeler başladı.
Real Madrid yönetimi, Ancelotti'nin yerine son olarak Liverpool'u çalıştıran Jurgen Kloop'u getirmeyi düşünüyor. Alman çalıştırıcı, geçtiğimiz yıl teknik direktörlüğü bırakarak futboldan uzak kalmak istediğini açıklamış, Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak göreve başlamıştı.
Sport'un haberine göre Jürgen Klopp, Real Madrid ile görüşmeyi kabul etti. Kulüp yönetimi, Klopp'un takım disiplini, karakter ve taktik fikirler açısından en doğru tercih olduğunu düşünüyor. Yönetim, Alman teknik adamın Flick'in Barcelona'sına cevap verebilecek en önemli isim olduğu kanısına vardı.