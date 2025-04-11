Resmen açıklandı! Muhammed Salah imzayı attı

"BURADA FUTBOLUN TADINI ÇIKARIYORUM"





Kariyerinin en iyi yıllarını Liverpool’da geçirdiğini belirten Muhammed Salah, “Elbette çok heyecanlıyım. Şimdi harika bir takımımız var. Eskiden de harika bir takımımız vardı. Ama imzaladım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu ve futbolun tadını çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim" diye konuştu.