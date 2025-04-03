Rıdvan Dilmen şampiyonluğun parolasını açıkladı: 'Bunu yaparsa her sene şampiyon olur'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Süper Lig'de şampiyonluğu parolasını anlattı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini HT Spor'da değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrasında söylediklerimin aynısını söyleyeceğim. Maçı, Galatasaray fazlasıyla hak etti. İlk yarıda muhteşem bir futbol oynadılar."
"Fenerbahçe'nin iki kenar oyuncusu vasat oynarsa Fenerbahçe zor maç kazanır. İki kenar oyuncusu kötü oynayınca Fenerbahçe mümkün değil pozisyon üretemez."
"Fenerbahçe'de ise çabuk oynamakla panik olmak başka şeylerdir."
"Galatasaray bu oyun anlayışıyla Avrupa'da oynasa biz onları çeyrek finalde görmüştük."
"Galatasaray, topu ayağa indirirse bu kadro ile Türkiye Ligi'nde her sene şampiyon olur."
"Galatasaray'ın futbolunu tebrik etmek lazım. Okan Buruk'a 5, Jose Mourinho'ya maalesef 1 puan veriyorum."