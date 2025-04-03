Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rıdvan Dilmen şampiyonluğun parolasını açıkladı: 'Bunu yaparsa her sene şampiyon olur'

Rıdvan Dilmen şampiyonluğun parolasını açıkladı: 'Bunu yaparsa her sene şampiyon olur'

Haber Merkezi
13:133/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Süper Lig'de şampiyonluğu parolasını anlattı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini HT Spor'da değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrasında söylediklerimin aynısını söyleyeceğim. Maçı, Galatasaray fazlasıyla hak etti. İlk yarıda muhteşem bir futbol oynadılar."

"Fenerbahçe'nin iki kenar oyuncusu vasat oynarsa Fenerbahçe zor maç kazanır. İki kenar oyuncusu kötü oynayınca Fenerbahçe mümkün değil pozisyon üretemez."

"Fenerbahçe'de ise çabuk oynamakla panik olmak başka şeylerdir."

"Galatasaray bu oyun anlayışıyla Avrupa'da oynasa biz onları çeyrek finalde görmüştük."

"Galatasaray, topu ayağa indirirse bu kadro ile Türkiye Ligi'nde her sene şampiyon olur."

"Galatasaray'ın futbolunu tebrik etmek lazım. Okan Buruk'a 5, Jose Mourinho'ya maalesef 1 puan veriyorum."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Rıdvan Dilmen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'e üç farklı bisiklet geliyor! BİM 4 Nisan Cuma aktüel indirimli kataloğu yayında