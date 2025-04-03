Rıdvan Dilmen şampiyonluğun parolasını açıkladı: 'Bunu yaparsa her sene şampiyon olur'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Süper Lig'de şampiyonluğu parolasını anlattı.

1 /10 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

2 /10 Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

3 /10 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini HT Spor'da değerlendirdi.

4 /10 Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

5 /10 "Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrasında söylediklerimin aynısını söyleyeceğim. Maçı, Galatasaray fazlasıyla hak etti. İlk yarıda muhteşem bir futbol oynadılar."

6 /10 "Fenerbahçe'nin iki kenar oyuncusu vasat oynarsa Fenerbahçe zor maç kazanır. İki kenar oyuncusu kötü oynayınca Fenerbahçe mümkün değil pozisyon üretemez."

7 /10 "Fenerbahçe'de ise çabuk oynamakla panik olmak başka şeylerdir."

8 /10 "Galatasaray bu oyun anlayışıyla Avrupa'da oynasa biz onları çeyrek finalde görmüştük."

9 /10 "Galatasaray, topu ayağa indirirse bu kadro ile Türkiye Ligi'nde her sene şampiyon olur."