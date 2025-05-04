Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çarpıcı yorum! "Galatasaray Trabzonspor'a kaybetse..."

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir tespitte bulundu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 1-0 yenerken Rıdvan Dilmen maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Gole kadar Fenerbahçe'de protesto da yoktu. İnsanların o durumlarını gördüğünüz zaman aşırı üzücü. Tersten bakalım. Önce Beşiktaş takımını can-ı gönülden kutlarım. Beşiktaş derbilerde liderliğe de oturdu. Saat 6'de rakibini yenen Samsun farkı 5'e çıkarmış. Bu durumda Beşiktaşlı oyuncular işlerini yaptı."
"Oyunun son bölümünde Lyon maçının benzeri gibi oynadı. Beşiktaş bu. Savunmasını iyi biliyor. Her ne olursa olsun, sahaya çıkınca kim olursa olsun. Logoda 1903 yazıyor. Beşiktaş'ta oyuncular şampiyon olması dahi taraftarlarını mutlu etti. Geleneğine bağlı bir oyuncu grubu gördüm."
"Diğer tarafta ise oyuncuların bir kopukluğu var enerji gitmiş. Fenerbahçe haftaya cuma oynuyor. Beşiktaş'ı yensen fark 5'e indi. Cuma kazansan fark 2'ye indi. Galatasaray, Trabzonspor'a kaybetse bak şimdi baskıya. Bunu ben düşündüm de, Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip düşünmüyor demek ki."
"Beşiktaş teknik direktörü uzun süredir sakat olan oyuncusunu sahaya sokarak takımını uzattı. Çok da iyi savundular. Mert'e de ayrı parantez açayım. Mert soğukkanlı olduğu için bu maçlarda çok iyi. Maçı da hakikaten aldılar. Sol kanadı U17 Beşiktaş'ın. Emre Can ve Mustafa. Maçı 2-0 kazansa Fenerbahçe bu çocuklar oynatılır mı denecekti."
"Geçen hafta 3-1 ya da 4-1 maç koptu. Oyun içinde Gedson var, kart sınırında. Çıkarayım demedi onu. Teknik direktör benim asıl planlamam gelecek yıl diyor. Diğer tarafta ise hele hele bugünkü maçtan sonra Avrupa'ya şu mesajı veriyor Jose Mourinho. Zaten burada ikincilik şampiyonlukla eş değer diyor. Tabii Fenerbahçe haksızlıklara uğramıştır şampiyon olamadığı süreçte ama bu böyle olmaz. Ben Mourinho olsam çekinirim konuşmaya."
"Taraftar görmüyor mu? Niye orada TFF, MHK istifa diye bağırmıyor Fenerbahçe taraftarı. Çünkü orayı geçti Fenerbahçe. Bunlar inandırıcılığını kaybetti. Jose Mourinho'nun maç sonu söyledikleri hatalı. Bugün de kestitip attı, 'Burada zaten böyle bir şey oynanıyor' diye. Beşiktaş'a yenildiği sezonun ilk yarısından sonra yine aynı cümleleri kullandı."
"Şimdi 90 puan Galatasaray'a yetiyor. 'Sayın Mourinho seneye de böyle sistem devam edeceğini düşünüyor musunuz?' derim basın toplantısında olsam. Kendisinden kaynaklanan hiçbir şey yok gibi konuşuyor."