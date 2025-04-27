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Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en büyük transferi o olacak

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki en büyük transferi o olacak

10:2427/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendi. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki en büyük transferini de açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası HT Spor'da yaptığı yorumlar şöyle:

"Klasik bir Fenerbahçe izledik. İlk 30 dakika sezonu kafada bitirmiş bir oyuncu topluluğu, ikinci yarıyla birlikte tekrar yüklenmeye başlayan bir Fenerbahçe vardı." 

"İlk 30 dakikayı Jose Mourinho, oyuncular ve yönetimin beraber izlemesi lazım. Matematik olarak rakibiniz şampiyon olmadığı sürece siz her maçı aynı ciddiyetle oynamak zorundasınız."

"Fenerbahçe'nin gelecek sezonki en büyük transferi Jayden Oosterwolde olacak."

"Mourinho burada hata yaptı, Osayi-Samuel ile oynamaya kalktı. Oosterwolde ile sol stoper oynar mı? Oynar. Sıkıştığı zaman beşlinin solunda oynar mı? Oynar. Oyun içinde dörtlüye döneceğim dediğiniz zaman Osayi'yi döndürmezsin oraya kimi döndürürsün Oosterwolde varken? Sol beke koyarsın. Zaten sol bekten devşirme sol stoper. Tıpkı Kaan Ayhan gibi. Galatasaray'ın Kaan ile başladığı gün, sol taraf oyuncusunu çıkartıp Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ı bölebilirsin oyun içinde ama Mourinho burada hata yapıyor. Sanki o da oynar, bu da oynar diyor. İşte Oosterwolde'nin bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu şimdi anlıyorsun."

"Jayden Oosterwolde oynayabilseydi, puan farkı en fazla iki olurdu."

#Fenerbahçe
#Rıdvan Dilmen
#Jaden Oosterwolde
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