Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! "ABD'ye gider"

Öte yandan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'den övgüyle bahsetti. Ünlü yorumcu şu ifadeleri kullandı:





"Fransa Milli Takımı ile Amerika'ya gider diyorum, gitmelidir. Futbol adil bir oyun. Bu Guendouzi, Deschamps'a beni al diyor bak. Lazio, Roma takımı orada da Romalı gibi oynuyor. Burada Kadıköylü gibi oynuyor... Ya ben böyle oyunculara hayranım abi! Müthiş özverili, maçın bitiş düdüğünde görmen lazımdı oyuncuyu. Tek isyan eden oyuncuydu Fenerbahçe'de, Asensio dahil olmak üzere. Maçı kabul etmeyen, ortamı kabul etmeyen."