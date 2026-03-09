Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! "ABD'ye gider"

Fenerbahçe, ligin 25. haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Matteo Guendouzi, Nene ve Sidiki Cherif kaydetti. Samsunspor'un golleri ise Marius Mouandilmadji'den geldi.
Maçın ardından deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:
"Komik bir uzatma gösterdiler 5 dakika. Herkes tribünde haklı olarak isyan etti derken üst üste 2 korner ve Cherif'in golü… Gerçekten hayata döndü onu söyleyeyim. Daha Mart'ın başı olmasına rağmen bence Fenerbahçe lige veda ederdi. Oyunculardan anlayabiliyoruz çünkü oyun boyunca oyuncular kafa olarak kopmuştu. Bence izleyen de umutlu değildi."
"Dün Uğurcan tuttu Osimhen attı. Bugün de Ederson çok kritik 2 top çıkardı, Cherif de attı. Şampiyonluklara baktığımızda da Muslera, Rüştü, Volkan'ı ya da Icardi, Alex'i görüyorsun. Şimdi en azından Fenerbahçe'nin camia olarak böyle bir şekilde galibiyetin gelmesinde de bir hayır vardır."
"Fenerbahçe şu maçta 89. dakikada gitmiş. Hakem zaten 5 dakikaya o zaman karar vermiş. Umutlar gitmiş. 2-2'yi bulana kadar emin ol Fenerbahçe oyuncularının da umudu yoktu. Bak emin ol! Maç 2-2 bitse Fink çok üzgünüm 2 puan kaybettik diyecekti."
"Ben dünkü derbinin 7'den 70'e herkesi etkilediğini gördüm. Taraftarı da etkilediğini gördüm. Mert'e gelen tepkilerden anlayabiliyorsun. Burada taraftara ayrı bir parantez açmak lazım. Taraftar haklı, bu acayip bir durum. Geçen sene mesela Kayseri maçı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu da direkten dönmüştü. Hep hikayeleri var. Dünkü maç dengeleri ayarları bozmuş."
Öte yandan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'den övgüyle bahsetti. Ünlü yorumcu şu ifadeleri kullandı:
"Fransa Milli Takımı ile Amerika'ya gider diyorum, gitmelidir. Futbol adil bir oyun. Bu Guendouzi, Deschamps'a beni al diyor bak. Lazio, Roma takımı orada da Romalı gibi oynuyor. Burada Kadıköylü gibi oynuyor... Ya ben böyle oyunculara hayranım abi! Müthiş özverili, maçın bitiş düdüğünde görmen lazımdı oyuncuyu. Tek isyan eden oyuncuydu Fenerbahçe'de, Asensio dahil olmak üzere. Maçı kabul etmeyen, ortamı kabul etmeyen."