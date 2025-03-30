Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe için yeni oran verdi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 2-1 yendi. Yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların bu puan kaybı sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi ve yeni bir oran verdi. İşte detaylar...
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ın maçı hak ederek kazandığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Daha iyi konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa belki de şampiyon olacaktı bu sene. Lyon ve Athletic Bilbao maçlarını da buna ekleyebiliriz. Sürekli böyle sert maçlar oynasınlar o zaman" dedi.
Okan Buruk'u eleştiren Dilmen, "İki deplasmandan (Beşiktaş, Samsunspor) 4 puan kötü değil Galatasaray için. Bu 4 puan şampiyonluk yolunun yarısından fazlasını atardı" ifadelerini kullandı.
"Yüzde 40'a çıktı"
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yenilgisiyle sarı-lacivertlilerin şansının yüzde 40'a çıktığını ifade etti.
Hakem Yasin Kol'un performansını öven Dilmen, "Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben Yasin Kol için çok zor geçeceğini düşünüyordum, yanıldım. Bu maçı bundan daha iyi yönetemezdi. İki kırmızıyı da VAR'dan attı. Bariz gol şansı tartışma konusudur ama Beşiktaş maçı fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.