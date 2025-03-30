Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe için yeni oran verdi

Beşiktaş'ın maçı hak ederek kazandığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Daha iyi konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa belki de şampiyon olacaktı bu sene. Lyon ve Athletic Bilbao maçlarını da buna ekleyebiliriz. Sürekli böyle sert maçlar oynasınlar o zaman" dedi.