Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Galatasaray maçı iddiası: 'Adım kadar eminim' diyerek açıkladı

"Bir haftadır kimse Sivasspor maçını konuşmuyordu. Çantada keklik görüyorlardı, öyle de oldu. Sivasspor ise asıl rakibinin Galatasaray olmadığını biliyordu. Okan Buruk ilk 45 dakikada istediğini aldı ve önümüzdeki maçları düşünmeye başladı. Bir gerçek var ki; bu maç 3 gün 3 gece de oynansa Galatasaray, Sivasspor'u yenerdi."