Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Galatasaray maçı iddiası: 'Adım kadar eminim' diyerek açıkladı

Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sivasspor maçına yedek başlayan sarı-kırmızılı futbolcunun Trabzonspor maçına ilk 11'de çıkacağını iddialı bir şekilde açıkladı.
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası HT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Bir haftadır kimse Sivasspor maçını konuşmuyordu. Çantada keklik görüyorlardı, öyle de oldu. Sivasspor ise asıl rakibinin Galatasaray olmadığını biliyordu. Okan Buruk ilk 45 dakikada istediğini aldı ve önümüzdeki maçları düşünmeye başladı. Bir gerçek var ki; bu maç 3 gün 3 gece de oynansa Galatasaray, Sivasspor'u yenerdi."
"Galatasaray, şiddetli, isabetli ve çabuk oynayarak rakibin dengesini bozuyor. Bunu yaparken kalesinde pozisyon da görmüyorlar. İkinci yarıda daha ayağa oynadılar, kompakt oynadılar ve yoluna baktılar."
"Okan Buruk kalan haftalara baktığı zaman muhtemelen Göztepe'yi yendikleri an herhalde şampiyonluk kupasına ulaşacaklarını biliyor. Beşiktaş maçı ise Galatasaray adına Mustafa Denizli'nin dediği gibi hayırlı bir mağlubiyet oldu, aslında bunu söylemeyi hiç sevmem."
"Morata'nın Trabzonspor maçlarında ilk 11'de oynayacağını kimse hayal etmesin ama Okan hoca, içeride Sivasspor gibi düşük kalitedeki takıma karşı Morata ve Osimhen'i yan yana oynattı. Morata, son maçta oyuna girip iki gol atmıştı. Bu maçta Morata'ya 'Gel, otur' demek saygısızlık olurdu. Hem de Gabriel Sara sarı kart sınırındaydı. Aslında Morata'nın forvet arkası olmadığını yine gördük."
"Trabzonspor maçında adım kadar eminim ki Galatasaray'da Kaan Ayhan oynayacak. Sallai, son maçlarda iyi olduğu için bu maçta oynatıldı."
"Osimhen devamlı aç. Bir adam bu kadar aç olur mu? İşte o yüzden Osimhen oluyor. Sürekli rızkını arıyor."
"Son 3 sezondur aynı senaryoyu izliyoruz. Galatasaray kaçıyor, Fenerbahçe kovalıyor. Eğer Galatasaray geçen sezonki kadrosuyla devam etseydi bu kadar puan toplaması zor olurdu."
"Galatasaray, Sivasspor karşısında hata yapmadı. Bu yılki maçlarda bence 2 tane çok büyük sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı puan kaybı yaşaması. Diğeri de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı."
"Hiç sevmediğim cümleyi Beşiktaş maçında söylemiştim, yılda bir kez olabilir o, 'Hayırlı mağlubiyet'. Nefret ederim ama öyleydi. Beşiktaş maçına kadar her hafta Okan hoca Tottenham maçı damağımızda kaldı diyordu. O maç Galatasaray'ın mağlubiyeti, birdenbire oyuncu ve oyun formatını değiştirdi bugünkü maç hariç."