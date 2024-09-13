Galatasaray transfer sezonun son saatlerinde bombayı patladı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için Galatasaraylı idareciler resmi girişimde bulundu. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı. Peki, Roland Sallai Galatasaray’dan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 / 8 Transfer çalışmalarını sürdüren Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, kanat takviyesi için rotayı son saatlerde Almanya'ya çevirdi.



2 / 8 Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için Galatasaraylı idareciler resmi girişimde bulundu.



3 / 8 Galatasaray, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon € + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı.

4 / 8 Sarı kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek.

5 / 8 Sarı-kırmızılı takım, Roland Sallai'ye yıllık 2,5 milyon euro civarında maaş ödeyecek.



6 / 8 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Rolland Sallai, bu akşam 19.50'de İstanbul'da olacak.

7 / 8 ROLAND SALLAİ KİMDİR? Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

