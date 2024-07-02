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Spor

EURO 2024 Son 16 Turu: Romanya - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11:05 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Euro 2024 Son 16 Turu’nda Romanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Peki, Romanya - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Romanya - Hollanda canlı izleme ekranı.

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EURO 2024 Son 16 Turu heyacanı sürüyor.

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Bu akşam Romanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

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Maçın galibi Türkiye - Avusturya maçının galibiyle çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 

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Romanya ile bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan Hollanda, bugüne kadar oynanan tek maçı 2-0 kazandı (EURO 2008).

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Hollanda'ya rakip olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Romanya (3B 10M), tarafların son dört randevusundan da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.


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Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) EURO 2000'den bu yana ilk kez eleme turlarına kalan Romanya, bu aşamalarda sadece 1994 Dünya Kupası'nda tur atlayabildi (3-2 vs Arjantin).


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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Romanya - Hollanda maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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ROMANYA - HOLLANDA CANLI İZLE


Romanya - Hollanda maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Romanya
#Hollanda
#EURO 2024
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