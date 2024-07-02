ROMANYA - HOLLANDA CANLI İZLE

Euro 2024 Son 16 Turu’nda Romanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Peki, Romanya - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Romanya - Hollanda canlı izleme ekranı.
EURO 2024 Son 16 Turu heyacanı sürüyor.
Bu akşam Romanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
Maçın galibi Türkiye - Avusturya maçının galibiyle çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.
Romanya ile bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan Hollanda, bugüne kadar oynanan tek maçı 2-0 kazandı (EURO 2008).
Hollanda'ya rakip olduğu 14 maçın sadece birini kazanan Romanya (3B 10M), tarafların son dört randevusundan da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) EURO 2000'den bu yana ilk kez eleme turlarına kalan Romanya, bu aşamalarda sadece 1994 Dünya Kupası'nda tur atlayabildi (3-2 vs Arjantin).
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Romanya - Hollanda maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.