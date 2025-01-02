Ronaldo’dan flaş karar: Bir dünya yıldızı gidiyor bir dünya yıldızı geliyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun ayrılık söylentileri gündeme geldi. Portekiz basınında yıldız futbolcunun Al Nassr’dan ayrılacağı yazılırken muhtemel yeni takımı da duyuruldu. İşte detaylar.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olarak yeni bir meydan okuma gerçekleştiren Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
2022/23 sezonu kış transfer döneminden bu yana başkent temsilcisinin formasını giyen süperstar, burada henüz kupa kazanmamış olmasından ötürü mutsuzluk yaşıyor.
Portekiz basınından Miasfutebol'un haberine göre; takımı ile olan son senesine giren 39 yaşındaki isim, önümüzdeki aylarda ayrılık konusunda ciddi bir düşünme sürecine girecek.
Suudi Arabistan'da beklentileri karşılayamayan Neymar'ın Al-Hilal'den ayrılması durumunda Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.
2024/25 sezonunda takımı ile 19 maça çıkan ve önümüzdeki ay 40 yaşına girecek olan Ronaldo, 16 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.