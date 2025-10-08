Yeni Şafak
Sadettin Saran’ın ilk hamlesi belli oldu: Gönderilip daha iyisi gelecek!

10:498/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig’de Samsunspor beraberliğiyle milli ara öncesi 8 puanda kalarak zirveden uzaklaşırken, yönetim Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun sistemine uymayan yıldız futbolcu için dev bir karar aldı.

Fenerbahçe'de yönetim Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun değil.


Faslı golcünün Tedesco'nun sistemine uygun olmadığı düşünülürken, ara transfer döneminde yeni bir santrforu takıma kazandırmak için düğmeye basıldı.


Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve ekibi, Tedesco'nun sistemine uygun pas bağlantısı kuvvetli, sırtı dönük oynayabilen ve taraftarı heyecanlandıracak bir golcü arayışına başladı.


Bu doğrultuda Devin Özek ve Tedesco ile dirsek teması kuran yönetimin, ocak ayına bırakmadan transfer için anlaşma sağlama hedefinde olduğu aktarıldı.


5 Ocak 2026'da başlayacak olan ara transfer dönemi 10 Şubat 2026'da sona erecek.


