Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Salah ve Osimhen şoke oldu! Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu

Salah ve Osimhen şoke oldu! Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu

10:2520/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Afrika Futbol Federasyonu'nun (CAF) düzenlediği Yılın Futbolcusu Ödülleri'nde büyük bir sürpriz yaşandı. Finalde, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mohamed Salah gibi iki büyük golcü yer aldı.

Afrika Futbol Federasyonu, yılın en iyi oyuncusu ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi'ye verdi.


Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Liverpool'da ter döken Mohamed Salah, finale kalan diğer adaylar arasında yer alıyordu.


Öte yandan törendeki diğer ödüllerin sahibi şu şekilde:


Yılın Teknik Direktörü: Bubista (Yeşil Burun)


Yılın Kalecisi: Yassine Bounou (Al-Hilal)


Yılın Milli Takımı: Fas

#Osimhen
#Hakimi
#Mohamed Salah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro müjdesi için son viraja girildi! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek