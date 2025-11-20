Salah ve Osimhen şoke oldu! Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu

Afrika Futbol Federasyonu'nun (CAF) düzenlediği Yılın Futbolcusu Ödülleri'nde büyük bir sürpriz yaşandı. Finalde, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mohamed Salah gibi iki büyük golcü yer aldı.
Afrika Futbol Federasyonu, yılın en iyi oyuncusu ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi'ye verdi.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Liverpool'da ter döken Mohamed Salah, finale kalan diğer adaylar arasında yer alıyordu.
Öte yandan törendeki diğer ödüllerin sahibi şu şekilde:
Yılın Teknik Direktörü: Bubista (Yeşil Burun)
Yılın Kalecisi: Yassine Bounou (Al-Hilal)
Yılın Milli Takımı: Fas