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Salih Özcan geri döndü

Salih Özcan geri döndü

16:0428/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
DHA
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Borussia Dortmund'un Wolfsburg'a kiraladığı Süper Lig devlerinin gözdesi Salih Özcan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Borussia Dortmund, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan'ı yaz transfer döneminin son günlerinde bir yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı.

Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı.

Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3'ü ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.

#Bundesliga
#Borussia Dortmund
#Wolfsburg

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