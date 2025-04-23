Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samandıra'daki flaş toplantının detayları ortaya çıktı: İşte Ali Koç ve Mourinho arasında geçen konuşma

Samandıra'daki flaş toplantının detayları ortaya çıktı: İşte Ali Koç ve Mourinho arasında geçen konuşma

Haber Merkezi
11:2923/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrasında yaşanan kriz deva ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, Samandıra'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho arasında kritik bir toplantı yapıldı.

Fenerbahçe ligde Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü kongre için çağrı yapıldı.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe yönetimi bir toplantı yaptı.

Toplantıda yönetim, yola devam etme kararı aldı ve herhangi bir seçim gibi bir gündem olmadığı öğrenildi.

Bu toplantı sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile Samandıra'da bir görüşme yaptı.

Başkan Koç, tecrübeli teknik adamdan kapsamlı bir rapor istedi.

Ayrıca bu kritik görüşmeden, Jose Mourinho ile yola devam kararı çıktı.

Sarı lacivertliler, bütün yetkiyi Portekizli teknik adama bırakacak.

Hatta yönetimin, Mourinho'ya bir takım sözler verdiği de öğrenildi.

Daha güçlü bir kadro kurmak için en az 4 ya da 5 kilit transferin yapılacağı ifade edildi.

Skrniar, Fred ve Talisca etrafında çok iyi bir takımın kurulacağı sözü verildi.

#Fenerbahçe
#Talisca
#Mourinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 sonrası SGK'lı olanlar turnayı gözünden vurdu! -1.800 gün indirimle 7200 günle emekli olunacak