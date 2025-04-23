Samandıra'daki flaş toplantının detayları ortaya çıktı: İşte Ali Koç ve Mourinho arasında geçen konuşma

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrasında yaşanan kriz deva ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, Samandıra'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho arasında kritik bir toplantı yapıldı.
Fenerbahçe ligde Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü kongre için çağrı yapıldı.
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe yönetimi bir toplantı yaptı.
Toplantıda yönetim, yola devam etme kararı aldı ve herhangi bir seçim gibi bir gündem olmadığı öğrenildi.
Bu toplantı sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile Samandıra'da bir görüşme yaptı.
Başkan Koç, tecrübeli teknik adamdan kapsamlı bir rapor istedi.
Ayrıca bu kritik görüşmeden, Jose Mourinho ile yola devam kararı çıktı.
Sarı lacivertliler, bütün yetkiyi Portekizli teknik adama bırakacak.
Hatta yönetimin, Mourinho'ya bir takım sözler verdiği de öğrenildi.
Daha güçlü bir kadro kurmak için en az 4 ya da 5 kilit transferin yapılacağı ifade edildi.
Skrniar, Fred ve Talisca etrafında çok iyi bir takımın kurulacağı sözü verildi.