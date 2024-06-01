ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE FORMA GİYECEK Mİ?





Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dev finalde forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Muhtemel 11'lerde Arda Güler'in olması beklenmiyor. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, milli yıldızın süre alabilmesi konusunda açık kapı bırakmıştı. Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen bir diğer milli futbolcu Salih Özcan'ın da maça 11'de başlaması beklenmiyor.