UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İspanyol devi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund, İngiltere'deki final müsabakasında kozlarını paylaşacak. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler mi yoksa Borussia Dortmund'un formasını terleten milli oyuncu Salih Özcan mı kupayı kaldıracak? Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Dortmund - Real Madrid CANLI ANLATIM haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final için geri sayım sürüyor. Real Madrid ile Borussia Dortmund, İngiltere Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk kez bir Türk futbolcunun da kazanacağı Şampiyonlar Ligi finalinin yayın bilgileri merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
DORTMUND - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund ile Real Madrid'in karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak. Mücadele, TV 8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE FORMA GİYECEK Mİ?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dev finalde forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Muhtemel 11'lerde Arda Güler'in olması beklenmiyor. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, milli yıldızın süre alabilmesi konusunda açık kapı bırakmıştı. Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen bir diğer milli futbolcu Salih Özcan'ın da maça 11'de başlaması beklenmiyor.
DORTMUND - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.
AVRUPA ARENASINDA 15. RANDEVU
Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı. Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.