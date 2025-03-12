UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında dün akşam toplamda 4 maç oynandı. Oynanan maçların ardından ilk çeyrek finalistler Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter oldu. Bu akşam Devler Ligi’nde çeyrek final için 4 takım daha mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? İşte maç programı ve maç sonuçları…

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 Mart Salı günü oynanan son 16 turu rövanş maçları, çeyrek finalistleri belirlemeye başladı. Barcelona, ilk maçta 1-0 önde olduğu Benfica’yı evinde 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.



2 /7 Inter, deplasmanda Feyenoord’u 2-1 mağlup ederek ilk maçtaki 2-0’lık galibiyetini korudu ve tur atladı. Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i 2-0’la geçerek toplamda 5-0’lık skorla çeyrek finale yükseldi.

3 /7 Gecenin en çekişmeli maçında Liverpool, PSG’ye penaltılarla 4-1 kaybederek elenirken, Fransız ekibi tur biletini kaptı.

4 /7 Böylelikle Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkan ilk takımlar oldu.



5 /7 Futbolseverler, 12 Mart Çarşamba günü oynanacak diğer maçlarla birlikte tüm çeyrek finalistleri öğrenmeyi bekliyor!



6 /7 11 MART SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI VE ÖZETLERİ

Barcelona (1) 3 - 1 (0) Benfica maç özeti için TIKLAYIN. Liverpool (1) 0 - 1 (0) PSG maç özeti için TIKLAYIN. Bayer Leverkusen (0) 0 - 2 (3) Bayern Münih maç özeti için TIKLAYIN. Inter (2) 2 - 1 (0) Feyenoord maç özeti için TIKLAYIN.













