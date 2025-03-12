UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında dün akşam toplamda 4 maç oynandı. Oynanan maçların ardından ilk çeyrek finalistler Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter oldu. Bu akşam Devler Ligi’nde çeyrek final için 4 takım daha mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? İşte maç programı ve maç sonuçları…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 Mart Salı günü oynanan son 16 turu rövanş maçları, çeyrek finalistleri belirlemeye başladı. Barcelona, ilk maçta 1-0 önde olduğu Benfica’yı evinde 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Inter, deplasmanda Feyenoord’u 2-1 mağlup ederek ilk maçtaki 2-0’lık galibiyetini korudu ve tur atladı. Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i 2-0’la geçerek toplamda 5-0’lık skorla çeyrek finale yükseldi.
Gecenin en çekişmeli maçında Liverpool, PSG’ye penaltılarla 4-1 kaybederek elenirken, Fransız ekibi tur biletini kaptı.
Böylelikle Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkan ilk takımlar oldu.
Futbolseverler, 12 Mart Çarşamba günü oynanacak diğer maçlarla birlikte tüm çeyrek finalistleri öğrenmeyi bekliyor!
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
12 MART SALI
20:45 Lille (1) v (1) Borussia Dortmund
23:00 Atletico Madrid (1) v (2) Real Madrid
23:00 Aston Villa (3) v (1) Club Brugge
23:00 Arsenal (7) v (1) PSV Eindhoven