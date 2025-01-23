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Şampiyonlar Ligi Özetleri || Devler Ligi’nde 7. hafta nefes kesti! İşte 22 Ocak Çarşamba toplu maç özetleri ve sonuçları

Şampiyonlar Ligi Özetleri || Devler Ligi’nde 7. hafta nefes kesti! İşte 22 Ocak Çarşamba toplu maç özetleri ve sonuçları

09:5323/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Nefes kesen haftada birçok sürpriz sonuç ortaya çıktı. Manchester City dün deplasmanda PSG’ye 4-2 mağlup oldu. Bayern Münih ise Feyenoord’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 22 Ocak Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi özetleri haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi 22 Ocak Çarşamba maç sonuçları ve özetleri şu şekilde;


Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.


Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.


Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.


Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.


Milan (İtalya)-Girona (İspanya): 1-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.


#Şampiyonlar Ligi
#Devler Ligi
#Real Madrid

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