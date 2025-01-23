Şampiyonlar Ligi Özetleri || Devler Ligi’nde 7. hafta nefes kesti! İşte 22 Ocak Çarşamba toplu maç özetleri ve sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Nefes kesen haftada birçok sürpriz sonuç ortaya çıktı. Manchester City dün deplasmanda PSG’ye 4-2 mağlup oldu. Bayern Münih ise Feyenoord’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 22 Ocak Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi özetleri haberimizde.

1 /10 UEFA Şampiyonlar Ligi 22 Ocak Çarşamba maç sonuçları ve özetleri şu şekilde;



2 /10 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

3 /10 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

4 /10 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.



5 /10 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

6 /10 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.



7 /10 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

8 /10 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.



9 /10 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0 ÖZET İÇİN TIKLAYIN.

