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Şampiyonlar Ligi'nde 29 takım netleşti: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde 29 takım netleşti: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

14:4327/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray'la birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak 29 takım netlik kazandı. Kalan 7 takım ise play-offların ardından belli olacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

Lig aşamasındaki kura çekimine 4. torbadan katılacak sarı-kırmızılı temsilcimiz, her torbadan ikişer takımla eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak 29 takım da belli oldu.

Lig aşamasında 8 takımla eşleşecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:


Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere)

Tottenham Hotspur (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Newcastle United (İngiltere)

Barcelona (İspanya)

Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya)

Athletic Bilbao (İspanya)

PSG (Fransa)

Marsilya (Fransa)

Monaco (Fransa)

Napoli (İtalya)

Inter (İtalya)

Atalanta (İtalya)

Juventus (İtalya)

Bayern Münih (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Sporting (Portekiz)

PSV Eindhoven (Hollanda)


Ajax (Hollanda)

Slavia Prag (Çekya)

 Olympiakos (Yunanistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

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