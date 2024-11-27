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140 gol ile hala zirvede: İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri

140 gol ile hala zirvede: İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri

11:3127/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları devam ediyor. Dün akşam Robert Lewandowski Barcelona - Brest karşılaşmasında 2 gol kaydederek 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu. 140 golle zirvede olan yıldız futbolcu hala geçilemedi. Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan futbolcu kim? İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri.

Filippo Inzaghi - 46 Gol


Erling Haaland - 46 Gol

Andriy Shevchenko - 48 Gol


Zlatan Ibrahimovic - 48 Gol


Kylian Mbappe - 49 Gol


Thierry Henry - 50 Gol

Thomas Müller - 54 Gol

Ruud van Nistelrooy - 56 Gol

Raul Gonzalez - 71 Gol

Karim Benzema - 90 Gol

Robert Lewandowski - 101 Gol

Lionel Messi - 129 Gol

Cristiano Ronaldo - 140 Gol

#Şampiyonlar Ligi
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#Benzema
#Robert Lewandowski

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