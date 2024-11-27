UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları devam ediyor. Dün akşam Robert Lewandowski Barcelona - Brest karşılaşmasında 2 gol kaydederek 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu. 140 golle zirvede olan yıldız futbolcu hala geçilemedi. Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan futbolcu kim? İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri.
Filippo Inzaghi - 46 Gol
Erling Haaland - 46 Gol
Andriy Shevchenko - 48 Gol
Zlatan Ibrahimovic - 48 Gol
Kylian Mbappe - 49 Gol
Thierry Henry - 50 Gol
Thomas Müller - 54 Gol
Ruud van Nistelrooy - 56 Gol
Raul Gonzalez - 71 Gol
Karim Benzema - 90 Gol
Robert Lewandowski - 101 Gol
Lionel Messi - 129 Gol
Cristiano Ronaldo - 140 Gol