UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları devam ediyor. Dün akşam Robert Lewandowski Barcelona - Brest karşılaşmasında 2 gol kaydederek 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu. 140 golle zirvede olan yıldız futbolcu hala geçilemedi. Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan futbolcu kim? İşte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri.

1 /13 Filippo Inzaghi - 46 Gol



2 /13 Erling Haaland - 46 Gol

3 /13 Andriy Shevchenko - 48 Gol



4 /13 Zlatan Ibrahimovic - 48 Gol



5 /13 Kylian Mbappe - 49 Gol



6 /13 Thierry Henry - 50 Gol

7 /13 Thomas Müller - 54 Gol

8 /13 Ruud van Nistelrooy - 56 Gol

9 /13 Raul Gonzalez - 71 Gol

10 /13 Karim Benzema - 90 Gol

11 /13 Robert Lewandowski - 101 Gol

12 /13 Lionel Messi - 129 Gol