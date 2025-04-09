Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon ekstra takım gönderecek ilk ülke belli oldu

UEFA katsayı tablosuna göre yapılan sıralamaya göre ilk iki sırada yer alan ülkelere ekstra takım hakkının verilmesi bu sezonla birlikte başlamıştı. İspanya ve İtalya, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iki ek kontenjana sahip ülkeler olmuştu. UEFA katsayı sıralamasında bu sezon İngiltere'nin ardından sırasıyla İspanya ve Almanya yer alıyor.