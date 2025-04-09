Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon ekstra takım gönderecek ilk ülke belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan başladı. Arsenal sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 yenerek avantajı kaptı. Organizasyonda gelecek sezon ekstra takım gönderme hakkına sahip ilk ülke belli oldu. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçların oynanmasının ardından gelecek sezonda ekstra takım hakkına sahip olacak ülkelerden biri kesinleşti.
NTV Spor'da yer alan habere göre Arsenal'ın Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından İngiltere Premier Lig'in Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonuna ekstra takım göndermesi netleşti.
UEFA katsayı tablosuna göre yapılan sıralamaya göre ilk iki sırada yer alan ülkelere ekstra takım hakkının verilmesi bu sezonla birlikte başlamıştı. İspanya ve İtalya, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iki ek kontenjana sahip ülkeler olmuştu. UEFA katsayı sıralamasında bu sezon İngiltere'nin ardından sırasıyla İspanya ve Almanya yer alıyor.
Premier Lig'de bu sezonu ilk 5'te tamamlayan takımlar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ancak kalan bölümde alınacak sonuçlara göre bu sayı artabilir.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, bu sezon kupayı kazanır ve ligde ilk 5 dışında kalırsa İngiltere'nin kontenjanı altıya çıkacak.
Manchester United veya Tottenham'ın Avrupa Ligi'nde şampiyon olması halinde sayı yediye yükselecek.