Şampiyonluk kutlamalarında dehşet: Araçla insanları ezdi!

Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için toplanan binlerce taraftarın arasına araç daldı. Olayda birçok kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

1 /6 Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool bugün şehirde taraftarlarıyla kutlama yaptı.

2 /6 İngiliz devinin kutlaması sırasında dehşet yaşandı. Bir sürücü, arabasını insanların üzerine sürdü.

3 /6 İngiliz polisi yaptığı açıklamada, "26 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'den hemen sonra, bir aracın Water Street'te birkaç yayaya çarptığı yönündeki ihbarlar üzerine bizimle iletişime geçildi.



4 /6 Araç olay yerinde durdu ve bir erkek gözaltına alındı. Acil servis ekipleri şu anda olay yerinde.



5 /6 Elimize yeni bilgiler ulaştıkça kamuyoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

