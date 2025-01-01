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Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta

11:471/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 18. haftasında Samsunspor evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Karadeniz derbisinde 70. maç oynanacak. Ligde 30 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. Ligde 19 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor ise deplasmanda oynadığı son 8 maçı kazanamadı. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Süper Lig’in 18. haftasında Samsunspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.


Ligin 1. devresinde 16 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 30 puanla 3. sırada yer alıyor.


Trabzonspor ise 16 maçta 4 galibiyet 6 beraberlike 6 mağlubiyet alarak 19 puanla 13. sırada yer aldı.


İki takım tarihlerinde 69. kez karşı karşıya geldi. 

Bu maçlarda Trabzonspor 43 kez galibiyet sağladı.


Samsunspor ise 15 kez rakibine üstünlük sağladı ve 11 maç beraberlikle sonuçlandı.


İki takımın son karşılaşmasında Samsunspor evinde Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.


SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.





#Samsunspor
#Trabzonspor
#Süper Lig

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