Samsunspor'dan Mehmet Türkmen’e videolu tepki: İki elle oynama pozisyonunu yan yana koydular

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maçın son anlarında verilmeyen penaltı kararıyla sert tepki gösteren Samsunspor, protestosuna yeni bir boyut getirdi. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tartışmalı penaltı pozisyonunu, Mehmet Türkmen’in yönettiği başka Galatasaray maçında yaşanan benzer pozisyonla kıyasladı.
Samsunspor, Galatasaray ile yaptıkları maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili bir paylaşım daha gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynadığı ve maçı yine Mehmet Türkmen'in yönettiği Kayserispor deplasmanındaki Galatasaray'ın kazandığı penaltı ile kendi maçlarında yaşanan pozisyonu paylaşan Samsunspor, gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Aynı hakem, aynı gözler, aynı VAR ekranı…
Birinde çalınan penaltı...
Diğerinde çalınan 1 puan..."
İşte Samsunspor'un paylaşımı...